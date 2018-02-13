بالصور.. #غبار_القصيم يُخفي ملامح المنطقة

المواطن- القصيم

ضرب الغبار، مساء اليوم الثلاثاء، منطقة ‫القصيم، وتحديدًا عقلة الصقور وما جاورها.

وبدأت الحالة غير المستقرة للطقس في القصيم من التاسعة صباحًا، حيث شهدت المنطقة أجواء غبارية.

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع مع فرصة لهطول الأمطار.

وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق، من التعرض إلى الغبار؛ لما يسبب من مشاكل صحية لمرضى الصدر، كما نصحت بارتداء الكمامات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

والتقط مغردون على “تويتر” صورًا تبين الغبار الذي أخفى ملامح المنطقة وكساها باللون الأصفر.







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