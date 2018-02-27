بالصور.. فيصل بن بندر يرعى ملتقى جائزة الريادة بجامعة الأميرة نورة

المواطن- الرياض

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبناء الوطن المبدعين والمبتكرين، مؤكدًا أن هذا الدعم أوصل أبناء الوطن للريادة في العديد من المجالات البحثية والعلمية.

وقال في تصريح صحافي عقب رعايته حفل جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مساء أمس الاثنين: إن أبناء وبنات الوطن مبدعون ورواد في كافة أعمالهم، مشيرًا إلى أن شراكة الرجال والنساء ساهمت في هذه الريادة والتميز.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالجائزة، مبينًا أنها مثمرة ومبدعة ورائعة وناجحة، متمنيًا للفائزات دوام التوفيق وسائلًا المولى للجامعة دوام التوفيق والمسيرة الناجحة في جميع أعمالها.

وتأتي هذه الجائزة كأحد مبادرات مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تهدف إلى دعم حركة البحث العلمي وتشجيع الباحثات في مجال الأبحاث الصحية وإثراء الدراسات الطبية ودراسات صحة المرأة بما يحقق الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق غاية الجامعة الإستراتيجية التي تتمثل في دعم مراكز الأبحاث والكراسي العلمية في كليات الجامعة وتعزيز دعم البحوث ماليًّا.

وفي مستهل الحفل، ألقت المتحدثة الرئيسية كبير علماء أبحاث السرطان ورئيس مركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني للأورام الدكتورة خولة بنت سامي الكريع، كلمة عن “الإنتاج البحثي للمرأة السعودية”، ومن ثم عُرض فيلم قصير عن الجائزة وموائمتها مع “رؤية المملكة 2030″، تلاها كلمة ألقتها استشاري ورئيس البحوث الجينية في مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية الدكتورة ملاك الثقفي، عن “تحديات المرأة في البحث العلمي”، بعد ذلك تحدث أمين عام الجائزة والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، عن الجائزة وفروعها.

وعقب ذلك ألقت رئيس هيئة الجائزة ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، كلمة أكدت فيها سعي الجامعة من خلال رؤيتها لتكون منارة المرأة للعلم والقيم وإذكاء البحث العلمي والإبداع وتعزيز المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التوسع والتميز البحثي وتهيئة البيئة البحثية المحفزة.

بعد ذلك أعلنت أسماء الفائزات في مستويات الجائزة الثلاثة.







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