بالصور.. قرية متاعة تعاني شح المياه منذ 5 سنوات .. ومياه جازان تلتزم الصمت

المواطن - علي شيبان - جازان

لا تزال المشاريع المتعثرة في جازان هي العنوان العريض الذي يقابلك في معظم المدن والقرى خاصة مشاريع المياه.

وقد تذمر أهالي قرية متاعة التابعة لمحافظة العيدابي بجازان من تأخر مشروع المياه لأكثر من 5 سنوات.

وقال المواطن أحمد غزواني: نعاني نحن أهالي قرية متاعة منذ أكثر من 5 سنوات من تعثر إنشاء مشروع سقيا المياه بالرغم من قيام إدارة خدمات المياه بجازان قبل أكثر من 5 سنوات بإمداد أنابيب المياه إلى كل الشوارع الرئيسية في القرية ولكن لم تقم بتركيب العدادات ولا نعرف لماذا هذا التقاعس من الإدارة طيلة هذه السنوات.

من جانبه أضاف عبدالله الغزواني: لقد تفاجأنا في الأيام الماضية بقيام إحدى الشركات بإزالة هذه الأنابيب من أجل سفلتة الطرق وأفسدت المشروع كاملاً مما زاد معاناة الأهالي.

وأضاف أن الشركة قامت بجرف هذه الأنابيب وتركتها دون إصلاح وغادرت في تصرف غير صحيح من قبل هذه الشركة.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم مياه جازان عمر صيقل والذي لم يرد منذ أكثر من سبعة أيام.

وناشد أهالي القرية مياه جازان بسرعة تركيب العدادات وإصلاح ما تم إفساده من قبل شركة الإسفلت.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :