بالصور.. لاعبو الاتحاد يصلون الرياض لمواجهة الشباب

المواطن - الرياض

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة الرياض اليوم وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب غدًا في الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع تويتر صورًا من وصول فريق نادي الاتحاد إلى مدينة الرياض استعدادًا لمواجهة الليث.

وسيسعى نادي الاتحاد لتكرار فوزه من جديد وخلال أقل من أسبوع على الشباب في الدوري، بعدما أقصى العميد الليث من دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضية.

وكانت مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين انتهت بفوز فريق الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقبل مباراة الغد يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.







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