بالصور.. لاعبو برشلونة يغادرون إلى لندن لمواجهة تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة قوية أمام نادي تشيلسي الإنجليزي غدًا الثلاثاء في إطار لقاءات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على تويتر صورًا للاعبي برشلونة وهم يغادرون من مدينة برشلونة إلى مدينة لندن استعدادًا لمواجهة تشيلسي.

يذكر أن برشلونة سبق له مواجهة نادي تشيلسي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2009، حيث تأهل البارسا إلى المباراة النهائية على حساب تشيلسي.

بينما في عام 2012 تأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة في مجموع المباراتين.

يذكر أن نادي برشلونة سبق له حصد لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2015 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي، بينما حصد تشيلسي لقب دوري الأبطال في مناسبة وحيدة وعلى حساب نادي بايرن ميونيخ في عام 2012.







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