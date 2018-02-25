بالصور.. منسوبو القوات المسلحة ينقلون تعازي القيادة لأسرة الشهيد البارقي

المواطن _ أحمد الشهري _ بارق

نقل وفد من منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، السبت، تعازي القيادة الرشيدة لذوي أسرة الشهيد الرقيب حنش بن عبدالله البارقي، الذي قدم نفسه فداء للدفاع عن أرض الوطن ومقدساته.

وتقدم الوفد العقيد عبدالله بن محمد الزهراني، الذي نقل تعازي القيادة، داعيًا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وثمن ذوو الشهيد تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، مؤكدين أنهم استقبلوا النبأ بكل فخر واعتزاز، وأنهم جميعًا وما يملكون فداء للوطن ومقدساته، سائلين الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وينصر جنودنا المرابطين على الحدود.







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