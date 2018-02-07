بالصور.. نائبة القنصل الأميركي تزور نادي الاتحاد

المواطن – مروة نبيل

استقبل رئيس نادي الاتحاد، حمد الصنيع، اليوم الأربعاء، تينج وو، نائبة القنصل الأميركي للشؤون السياسية والاقتصادية، والوفد المرافق لها، وذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة العميد.

وقام الوفد خلال زيارته لمقر الاتحاد بجولة على مرافق النادي، كما شاهد عرضًا سينمائيًّا يحكي قصة تأسيس العميد وأبرز بطولاته في مختلف الألعاب، وذلك وفقًا لحساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”.

وأبدت نائبة القنصل الأميركي تينج وو، إعجابها الشديد بما شاهدته في نادي الاتحاد وتاريخه الحافل بالإنجازات، وقدمت الشكر لمجلس الإدارة على حُسن الاستقبال والضيافة.

وفي ختام الزيارة لمقر العميد، قدم رئيس مجلس الإدارة حمد الصنيع لنائبة القنصل الأميركي، العضوية الشرفية الفخرية ودرع النادي التذكاري.







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