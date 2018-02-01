بالصور.. نجم الاتفاق الجديد يصل الدمام

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسين السيد، المُنضم حديثًا من صفوف الأهلي المصري.

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه على “تويتر”، صورًا للظهير الأيسر حسين السيد بقميص فريقه الجديد، كما نشر صورًا خلال لقائه بمواطنه وزميله في النادي الأهلي سابقًا والاتفاق حاليًا، أحمد الشيخ، وقال: “الاتفاق يجمعنا”.

وكان نادي الاتفاق قد نجح في الحصول على خدمات الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري حسين السيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، فيما انضم أحمد الشيخ مُعارًا حتى نهاية الموسم الحالي.

ويبلغ حسين السيد 26 عامًا، وهو أحد ناشئي النادي الأهلي المصري، ولعب في صفوف الفريق الأول خلال الفترة من 2010 حتى 2012، قبل أن يرحل لنادي مصر المقاصة حتى عام 2014، قبل أن يعود إلى القلعة الحمراء مُجددًا.







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