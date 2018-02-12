بالصور.. ندوة لتعزيز الأمن الفكري وترسيخ المواطنة لأئمة وخطباء أضم

المواطن - أحمد العُمري - أضم

نظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أضم، مساء اليوم الاثنين، ملتقى للائمة والخطباء بعنوان تعزيز الأمن الفكري وترسيخ مبدأ المواطنة، وذلك بمسرح الكلية التقنية بالمحافظة.

ووثقت عدسة “المواطن” الحضور الغفير من الأئمة والخطباء للاستماع إلى الندوة التي أدارها كل من فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن صقير السفياني وفضيلة الدكتور فيصل بن عبدالله العمري من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة.

وتأتي هذه الندوة ‏ضمن مبادرات فرع ‏وزارة الشؤون الإسلامية والدّعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومَن ضمن مُلتقى مكّة الثقافي، تحت شعار كيف نكون قدوة.

وقدم مدير إدارة المساجد بأضم، سراج بن خلف المالكي، شكره لصاحبي الفضيلة وللأئمة والخطباء على حضورهم وتفاعلهم، كما قدم شكره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة على هذا المبادرة، فيما حث أئمة وخطباء المساجد في محافظة أضم على تبنيها وتفعيلها وجعلها حيز التنفيذ في حياتهم اليومية.







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