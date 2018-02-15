بالصور.. يد العابثين تُظلم منتزه جوف آل شواط وتحوله إلى مكان مهجور!

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

طالت يد العابثين والمخربين كابلات أعمدة الإنارة، لتقطع الأسلاك الكهربائية وتعبث بجميع الألعاب في منتزه جوف آل شواط شرق محافظة أحد رفيدة.

وتسبب العبث في إظلام المنتزه ليلًا ليشبه المكان المهجور.

وقال متنزهون: إن المنتزه من أجمل المنتزهات في المنطقة من حيث موقعه الجغرافي وطبيعته الخلابة ويجذب الكثير من المتنزهين والسياح الزائرين للمحافظة، إلا أن الإهمال فيه وعدم متابعته بشكل يومي جعل عصابات التخريب والعابثين ينتهزون الفرصة لسرقة كابلات الإنارة وتحطيم الألعاب بل والتفحيط ليلًا.

وتأتي هذه الممارسات وسط غياب الجهات المسؤولة عن حماية الممتلكات العامة، فيما طالب المتنزهون الذين حُرموا من الاستمتاع بهذا المنتزه بإصلاح الإنارات وتشجير المنتزه وحمايته بوضع حراسة من قبل الجهة المسؤولة عنه.







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