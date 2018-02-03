بالصور.. ٦٠ دقيقة صمتاً تضامناً مع مبادرة #إلا_رمزا بالرس

ساعة صمت تضامناً مع فئة غالية على المجتمع باستخدام الإشارات شرفها وكيل محافظة الرس بدر العساف وبتنظيم أصدقاء ذوي الإعاقة وبمشاركة مجتمعية بعدد من الجهات (إمارة منطقة القصيم وإدارة التعليم بالرس ومجلس شباب القصيم والجهات التجارية).

أقيمت الفعالية في مجمع تجاري شمال محافظة الرس وتهدف إلى فهم لغة ذوي الإعاقة السمعية بشرح بعض الإشارات التي تساعد المجتمع بالتفاهم مع أهم فئاته.

وتم إطلاق وسم عبر تويتر #إلا_رمزا تماشياً مع هذه المبادرة، التي شارك بها الصم وتفاعل الجميع بلغة الإشارة، وفي نهاية المبادرة تم تكريم القائمين عليها المتسابقين من قبل سعادة وكيل محافظ الرس.