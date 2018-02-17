بالصور.. 25 طالبًا يُعيدون طلاء المطبات الصناعية أمام مدارس جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

في بادرة طيبة، شارك أكثر من 25 طالبًا من مكتب هيئة الرياضة بمنطقة جازان في إعادة طلاء المطبات الصناعية أمام مدارس مدينة جيزان.

ونفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان، أمس الجمعة، برنامجًا اجتماعيًّا يتمثل في إعادة طلاء المطبات الصناعية أمام مدارس مدينة جيزان؛ وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب من تهور قائدي المركبات.

وشارك 25 شابًّا من مكتب هيئة الرياضة بطلاء المطبات باللونين الأبيض والأصفر، بمشاركة ومتابعة مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان إبراهيم الرياني، ومشرف الأنشطة الشبابية عقيل صعابي.

وقال المتحدث الإعلامي لمكتب هيئة الرياضة بجازان أنور حكمي: إن تنفيذ البرنامج يعد أحد البرامج المجتمعية لمكتب هيئة الرياضة جازان لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن طلاء المطبات أمام المدارس تهدف إلى عمل طلاء تنبيهي لقائدي المركبات بتهدئة السرعة، والمحافظة على أرواح طلاب المدارس، والحد من الحوادث المرورية، وتجاوز السرعة المحددة.

وتابع أنه تم إعادة طلاء المطبات بمدارس مخطط 5 بالمرحلة الأولى، وجاري استكمال مراحل العمل بمدارس أخرى، مشيدًا بتعاون إدارة مرور جازان في تنفيذ المكتب للبرنامج.







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