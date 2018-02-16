بالصور.. 52 يتيمًا يحتفون بالأسر البديلة في ملتقاهم السنوي بالرياض

المواطن – الرياض

شارك أطفال أيتام من دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أكثر من 250 سيدة من المهتمات بالشأن الاجتماعي في الملتقى السنوي الثاني للدار “كن صديقي”.

وتضمن الملتقى، العديد من الفقرات والمشاهد المسرحية والأناشيد من تقديم الأيتام وبعض العروض المرئية التي توضح بالتفصيل مفهوم نظام الأسر الصديقة وشروطه وآلياته، بالإضافة إلى عرض مجموعة من التجارب الناجحة للاحتضان وأثرها الإيجابي على اليتيم والأسرة على ألسنة بعض الأمهات الحاضنات.

وشمل العديد من الأركان الترفيهية والتفاعلية وبعض الأركان الأخرى التي تبرز مواهب الأيتام وأعمالهم ومنتجاتهم الفنية، بالإضافة إلى فقرة ختامية كرمت فيها مديرة الدار هدى سيلان الأسر الصديقة المتميزة بدروع تذكارية وكذلك بعض موظفات الدار المميزات.

وأشادت هدى سيلان في كلمةٍ لها، باهتمام الدولة بالأيتام، موضحةً أوجه الرعاية التي تُقدم لهم، مؤكدة أن الهدف الأساسي من البرنامج هو حث فئات المجتمع على المساهمة في بناء الشخصية السليمة لليتيم عن طريق احتضانهم في أسر صديقة، أو بديلة لتوفير الأجواء العائلية لهم، وتعويضهم الألفة التي يفتقدونها ليشاركوا في نمو وازدهار بلادهم .







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