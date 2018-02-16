بالفيديو.. آلية تقديم شكوى على استحقاق حساب المواطن

المواطن - سعد البحيري

من المقرر أن يبدأ حساب المواطن غدًا تلقي شكاوى المتضررين من قيمة الاستحقاق عن الدفعة الثالثة التي تم إيداعها يوم الأحد الماضي.

وطبقًا لقواعد البرنامج يحق للمتضررين تقديم الشكوى بعد 5 أيام من تاريخ كل دفعة.

وكان من المقرر إيداع الدفعة الثالثة يوم 10 فبراير وفقًا لما هو مجدول سلفًا لكن تم التأخير إلى 11 فبراير لتفادي العطلة الأسبوعية.

وتم إيداع 2.2 مليار ريال في حسابات المستفيدين الذين بلغ عددهم 11.6 مليون شخص.

ونصح برنامج حساب المواطن المستفيدين قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

كما شدد على ضرورة التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزم التأكد من أهلية جميع التابعين، قبل تقديم الشكوى.

وتتضمن شروط الأهلية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، من (هنا) بإدخال البيانات: ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.