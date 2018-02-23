بالفيديو.. الاتحاد يتأهل لنصف نهائي كأس الملك بثلاثية في الشباب

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على حساب نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف في إطار لقاءات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

تقدَّم الاتحاد بالهدف الأول عن طريق اللاعب بدر النخلي في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل نادي الاتحاد تقدمه وضغطه ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عدنان فلاته في الدقيقة الـ38 برأسية متقنة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة نجح النجم المصري محمود كهربا في تسجيل الهدف الثالث لنادي الاتحاد عبر تصويبة مخادعة لحارس مرمى الشباب.

وفي الشوط الثاني حاول نادي الاتحاد تسجيل الهدف الرابع ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

تمكَّن نادي الشباب من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الوحيد له عن طريق اللاعب التشيلي سيباستيان أوبيلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بعد فوز الاتحاد نجح العميد في التأهل لدور الـ4 من بطولة كأس الملك رفقة نادي الباطن.

يُذكر أن مباراة الاتحاد والشباب أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

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هدف الاتحاد الأول على الشباب سجله بدر النخلي في الدقيقة 26 بصوت المعلق سمير المعيرفي@sameer_almaerfi#برو_سبورت pic.twitter.com/Ww48SSYAvq — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 23, 2018

فيديو..

هدف الاتحاد الثاني على الشباب سجله عدنان فلاته في الدقيقة 38

بصوت سمير المعيرفي@sameer_almaerfi#الاتحاد_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/vNFe9rpuDt — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 23, 2018

فيديو..

هدف الاتحاد الثالث على الشباب سجله كهربا في الدقيقة 45

بصوت سمير المعيرفي@sameer_almaerfi#الاتحاد_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/lCEd7yfRd6 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 23, 2018

فيديو..

هدف الشباب الأول في مرمى الاتحاد سجله سبيستيان في الدقيقة 90 + 1#الاتحاد_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/sZ0MzjaUnO — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 23, 2018







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