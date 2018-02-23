بالفيديو.. الاتحاد يتقدم بثلاثية على حساب الشباب

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشباب بتقدم الاتحاد بثلاثية دون رد في إطار لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات MBC PRO SPORTS الأهداف الثلاثة لنادي الاتحاد في الشوط الأول من مباراة الشباب.

وسجَّل اللاعب بدر النخلي الهدف الأول للعميد في الدقيقة الـ26.

ثم عزز اللاعب عدنان فلاته بالهدف الثاني في الدقيقة الـ38 بطريقة جميلة.

وأضاف النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ45 بطريقة أكثر من رائعة.

يُذكر أن المباراة شهدت خروج اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا من صفوف نادي الاتحاد متأثرًا بالإصابة.

تُقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

فيديو..

هدف الاتحاد الثالث في مرمى الشباب سجله محمود كهربا في الدقيقة 45#الاتحاد_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/IHTPhulBlP — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 23, 2018

فيديو..

هدف الاتحاد الثاني في مرمى الشباب سجله عدنان فلاته في الدقيقة 38#الاتحاد_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/UtLRQhFCVg — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 23, 2018

فيديو..

هدف الاتحاد الأول على الشباب سجله بدر النخلي في الدقيقة 26 بصوت المعلق سمير المعيرفي@sameer_almaerfi#برو_سبورت pic.twitter.com/Ww48SSYAvq — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 23, 2018







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