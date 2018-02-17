بالفيديو.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الفتح

المواطن - محمد سمعة

سقط نادي الاتحاد في فخ التعادل السلبي أمام فريق الفتح، في إطار لقاءات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحاول نادي الاتحاد منذ بداية المباراة الضغط بقوة، وذلك لتسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من دفاعات وحارس مرمى الفتح.

وتألق حارس الاتحاد فواز القرني ومنع بعض الهجمات الخطيرة لنادي الفتح في المباراة.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة حتى انتهت بالتعادل السلبي.

وأهدر اللاعب التونسي أحمد العكايشي، مهاجم نادي الاتحاد، ركلة جزاء للعميد في مباراة الفتح بعد تألق كبير من اللاعب عبدالله العويشير.

أصبح رصيد نادي الاتحاد بعد التعادل 30 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد نادي الفتح 26 نقطة في المركز التاسع في ترتيب أندية دوري المحترفين.

فواز القرني ينقذ مرمى الاتحاد من فرصة هدف محقق#الاتحاد_الفتح#دوري_بلس pic.twitter.com/aB2yOFOFU4 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 17, 2018

العكايشي يهدر ركلة جزاء يتصدى لها الحارس عبدالله العويشير#الاتحاد_الفتح#دوري_بلس pic.twitter.com/x4QHu5gnoA — دوري بلس (@dawriplusksa) February 17, 2018







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