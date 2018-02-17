بالفيديو.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الفتح
في إطار لقاءات الدوري السعودي

بالفيديو.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الفتح

2018/02/17
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1895
0
طباعة
المواطن - محمد سمعة

سقط نادي الاتحاد في فخ التعادل السلبي أمام فريق الفتح، في إطار لقاءات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحاول نادي الاتحاد منذ بداية المباراة الضغط بقوة، وذلك لتسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من دفاعات وحارس مرمى الفتح.

وتألق حارس الاتحاد فواز القرني ومنع بعض الهجمات الخطيرة لنادي الفتح في المباراة.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة حتى انتهت بالتعادل السلبي.

وأهدر اللاعب التونسي أحمد العكايشي، مهاجم نادي الاتحاد، ركلة جزاء للعميد في مباراة الفتح بعد تألق كبير من اللاعب عبدالله العويشير.

أصبح رصيد نادي الاتحاد بعد التعادل 30 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد نادي الفتح 26 نقطة في المركز التاسع في ترتيب أندية دوري المحترفين.

 




لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :