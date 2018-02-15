بالفيديو.. الباطن يقسو على النصر

المواطن - مروة نبيل

انتهت –منذ قليل– مباراة النصر والباطن ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بهزيمة العالمي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن هدفًا في وقت مبكر، حيث نجح في هز شباك النصر بعد مرور 9 دقائق على بداية مباراة الجولة الـ22، عن طريق لاعبه جليهرام شييتين.

واستطاع البرازيلي جورجي سيلفا تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أمام نظيره النصر، وهز شباك العالمي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أضاف البرازيلي جورجي سيلفا الهدف الثاني له والثالث لصالح نادي الباطن في مرمى النصر، ليقود فريقه للفوز على العالمي بثلاثية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده لـ24 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 31 نقطة في المركز الثالث.







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