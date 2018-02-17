بالفيديو.. التعليم تكشف حقيقة التحول إلى نظام العقود في التعيين

المواطن - الرياض

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن آلية توظيف المعلمين لم تتغير، وما زالت الوزارة تعمل بالطريقة التقليدية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

ونفى العصيمي الأنباء المتداولة حول عزم الوزارة التحول من النظام التقليدي لنظام العقود، واعتماد نظام شبيه بأنظمة التشغيل الذاتي عند تعيين المعلمين الجدد.

وأضاف متحدث التعليم أن لائحة وظائف المعلمين لا تزال هي المعمول بها، مشيرًا إلى أنها تخضع للدراسة من قِبل لجنة حكومية شُكلت بأمر من المقام السامي، وسيُعلَن عمّا توصلت إليه اللجنة بعد انتهاء أعمالها.

وتابع متحدث التعليم أن التحول نحو الخصخصة أحد أهداف الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030، وبدأت في تحقيق ذلك من خلال ما يتصل بالمباني عبر شركة تطوير التابعة للوزارة.







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