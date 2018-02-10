بالفيديو.. الفتح يخطف فوزًا صعبًا من الشباب

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي الفتح في تحقيق فوز مهم على حساب نادي الشباب؛ بنتيجة هدف دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل اللاعب عبدالقادر الوسلاتي الهدف الوحيد في المباراة لنادي الفتح في الدقيقة الـ50، بعد تمريرة عرضية متقنة من النجم المصري محمد عبدالشافي.

لم ينجح نادي الشباب في تسجيل هدف التعادل رغم محاولاته الهجومية المكثفة، خاصة وسط تألق دفاعي من لاعبي الفتح.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الفتح بعد الفوز 25 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز الثامن بترتيب أندية الدوري السعودي.

يذكر أن اللاعب المصري عمرو بركات شارك مع نادي الشباب في مباراة الفتح للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الليث في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من الأهلي المصري.

49’ عبدالقادر الوسلاتي يسجّل الهدف الأول للفتح في شباك الشباب بعد عرضية مميزة من محمد عبدالشافي 1-0#الفتح_الشباب #دوري_بلس pic.twitter.com/JgJYVpex3G — دوري بلس (@dawriplusksa) February 10, 2018







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