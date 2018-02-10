بالفيديو.. الفيحاء يتعادل في اللحظات الأخيرة أمام الاتفاق
في إطار لقاءات الدوري السعودي

بالفيديو.. الفيحاء يتعادل في اللحظات الأخيرة أمام الاتفاق

2018/02/10
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

نجح فريق الفيحاء في خطف هدف التعادل من نادي الاتفاق، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم نادي الاتفاق في الدقيقة الـ25 من الشوط الأول عبر رأسية من المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الاتفاق بهدف دون رد.

وواصل نادي الفيحاء ضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب روني فيرنانديز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ90.

أصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل 27 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد الاتفاق 20 نقطة في المركز الـ11.




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