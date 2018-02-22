بالفيديو.. المملكة في أسبوع.. 7 أيام من التقدم والازدهار والانطلاق

المواطن - الرياض

نشر مركز التواصل الحكومي مقطع فيديو يلخص أبرز أحداث الأسبوع الماضي في المملكة.

ومن بين الأحداث التي شهدتها المملكة، خلال الأسبوع الماضي، الإعلان عن انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب في 14 – 24 مارس 2018 برعاية خادم الحرمين الشريفين، والإمارات ضيف شرف.

كذلك رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تخريج دفعة جديدة من كلية الملك فيصل الجوية لتحلق في سماء الوطن.

كذلك شهد الأسبوع الماضي انطلاق منتدى ميونيخ للأمن بحضور وزير الخارجية عادل الجبير، حيث قال: إن المملكة تسعى لتنويع مصادر الدخل وفتح مجالات للاستثمار وتمكين الشباب والمرأة.

أما عن قطار الرياض فقد بلغت نسبة الإنجاز خلال الأسبوع الماضي 68%، والتشغيل التجريبي نهاية العام.

وتضمنت أحداث الأسبوع إنشاء مجلس الوزراء وكالة توطين الوظائف في القطاع الخاص.

أما الهيئة العامة للترفيه فأعلنت عن روزنامة 2018 بأكثر من 5 آلاف فعالية في 56 مدينة.

وعلى المستوى الرياضي أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إنشاء صالات للبولينج والبلياردو، وساحة لرياضة السيارات الدرفت.







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