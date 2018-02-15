بالفيديو.. النصر يتأخر بهدفين أمام الباطن في الشوط الأول

المواطن – مروة نبيل

انتهى –منذ قليل– الشوط الأول من مباراة النصر والباطن ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي بتأخر العالمي على ملعبه ووسط جمهوره بهدفين نظيفين.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في وقت مبكر، حيث نجح في هز شباك النصر عن طريق لاعبه جليهرام شييتين، بعد مرور 9 دقائق على بداية مباراة الجولة الـ22.

وعزز البرازيلي جورجي سيلفا تقدُّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أمام نظيره النصر، وسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بهدفين دون رد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الباطن ضمن منافسات دور الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 31 نقطة، ويأمل في تحويل تأخره أمام الباطن إلى فوز أو تعادل من أجل الاستمرار في التقدم بالمسابقة المحلية.

ويقع نادي الباطن في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، ويُمني النفس بالفوز على النصر للتقدم في الترتيب.







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