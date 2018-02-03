بالفيديو .. النصر يعود للانتصارات بفوز صعب على أحد

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي النصر في تحقيق الفوز بصعوبة على حساب ضيفه نادي أحد بثنائية دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس عبر “تويتر” هدفي النصر، حيث سُجل الأول عبر اللاعب محمد السهلاوي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ58 من عمر المباراة.

وواصل نادي النصر ضغطه وتألقه، حتى تمكن اللاعب البرازيلي ليوناردو من إضافة ثاني الأهداف للعالمي في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

أقيمت مباراة النصر وأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وكان النصر خسر في الجولة الـ19 من نادي التعاون بهدف دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز 30 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز الـ13 في ترتيب أندية الدوري السعودي.

58’ محمد السهلاوي يسجّل الهدف الأول للنصر في شباك أحد من نقطة الجزاء 1-0#النصر_أحد #دوري_بلس pic.twitter.com/sz8W7mxYUN — دوري بلس (@dawriplusksa) February 3, 2018







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