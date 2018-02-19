بالفيديو.. الهلال يُخالف أندية العالم لاختيار اسم ملعبه

المواطن – مروة نبيل

غالبًا ما يتم اختيار أسماء ملاعب كرة القدم في العالم بطريقة معينة، حيث يكون الاختيار بين اسم أحد مشاهير اللعبة، أو جماهير الأندية أو الشركات الخاصة، ولكن خرج نادي الهلال عن المألوف عند اختياره لاسم ملعبه الجديد.

وابتكر نادي الهلال طريقة جديدة وغير مألوفة لاختيار وسم خاص لملعبه الجديد بجامعة الملك سعود، حيث طرح استفتاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لجماهيره لاختيار المسمى وأتى التصويت فيه لصالح لقب “محيط الرعب” بنسبة 45%.

وقام حساب نادي الهلال الرسمي بطرح استفتاء لاختيار وسم لملعب الفريق الجديد قبل مباراة الزعيم والعين الإماراتي في افتتاح دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وجاءت نسب اختيار الجمهور، كالتالي 27% معقل الزعما، 14% مسرح الزعامة، 45% محيط الرعب، و14% بيت الهلاليين.

ونشرت قناة “إم بي سي برو سبورت” على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو لأشهر ألقاب ملاعب كرة القدم في العالم، وقالت: إن نادي ريال مدريد كان ملعبه يحمل اسم شامارتين نسبة إلى المنطقة التي يوجد بها الملعب، وتم تغييره إلى سانتياجو بيرنابيو تخليدًا لذكرى الشخصية الأشهر في تاريخ النادي الملكي.

ويُلقب أولد ترافورد ملعب نادي مانشستر يونايتد بمسرح الأحلام، اللقب أطلقه أسطورة النادي بوبي تشارلتون، ويُلقب ملعب باريس سان جيرمان بلقب حديث الأمراء نسبة إلى الطبقة المخملية وأثرياء العاصمة الفرنسية الذي اعتادوا زيارة الملعب.

الملعب المشترك لناديي ميلان والإنتر اختلف على مسماه قطبا المدينة، فأنصار ميلان تطلق عليه سان سيرو الاسن الذي أنشئ به الملعب، بينما جماهير إنتر تطلق عليه جوزيبي مياتزا وهو أحد أساطير النادي.

في المقابل هناك العديد من الأندية التي تطلق على ملعبها أسماء شركات بعقود تستمر لعقود من الزمن، مثل أرسنال، بوروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :