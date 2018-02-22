بالفيديو.. انتحاري يفجّر نفسه في محيط السفارة الأميركية بالجبل الأسود

المواطن - متابعة

ألقى مجهول عبوة ناسفة على مبنى السفارة الأمريكية في بودجوريتشا عاصمة جمهورية الجبل الأسود ثم فجَّر نفسه.

وأوضحت حكومة جمهورية الجبل الأسود في بيان لها اليوم أن الهجوم وقع الليلة الماضية، مبينة أنه تم على الفور إغلاق الشارع الذي تقع به السفارة الأمريكية، ولم تظهر أية أضرار بالمبنى.

وأضاف البيان أن العبوة كانت قنبلة يدوية على الأرجح، في حين تعمل الشرطة على التحقيق في الواقعة لتحديد هوية الشخص الذي شن الهجوم.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقارير الأولية تشير إلى عدم إصابة أي من طاقم سفارتها خلال الهجوم الانتحاري وأنه تم إغلاق السفارة اليوم أمام إصدار التأشيرات، كما نصحت رعاياها بالبقاء بعيدًا عن الموقع حتى إشعار آخر.







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