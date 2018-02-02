بالفيديو.. بوتين يتدرب على حصد المحاصيل: مهنتي المستقبلية ربما

المواطن - متابعة

كثيرًا ما يكون مستقبل الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم أو فشلهم في الانتخابات مثار تركيز العديد من وسائل الإعلام، ويسعى فريق من الرؤساء إلى الإعلان بشكل واضح عن المهنة التي سيمارسها حال فشله في الانتخابات، فيما يحافظ البعض الآخر على قدر من السرية ويضفي على الأمر بعض المزاح.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه ربما يعمل في حصد المحاصيل الزراعية إذا ما فشل في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 مارس المقبل.

كلام بوتين جاء خلال زيارته لمدينة روستوف، حيث قام بتفقد الحصادات الآلية، والتقى القائمين على المصنع والعاملين هناك.

وتعرف بوتين خلال جولته على المصنع على أقسامه والتقى عددًا من العاملين فيه.

وتعرف بوتين بعدها على جهاز يستخدم للتدريب على قيادة الحصادات بشكل آلي، لمعرفة الخصائص التي تتمتع بها الحصادات.







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