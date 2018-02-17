بالفيديو.. تشيلسي يسحق هال برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا

المواطن - أحمد بيومي

في مباراة دراماتيكية سحق نادي تشيلسي ضيفه هال سيتي برباعية مذلة مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، في دور الـ16 لبطولة كأس إنجلترا.

وبهذه النتيجة تأهل نادي تشيلسي إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول، عن طريق كل من ويليان هدفين في الدقيقتين (2) و (32)، وبيدرو رودريجيز (27) وأوليفيه جيرو (42).

أما اللقطة الأبرز ضمن أهداف تشيلسي فكانت الهدف الذي أحرزه المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، والمنضم حديثًا من صفوف أرسنال، والذي يعتبر أول أهدافه مع البلوز منذ انضمامه في يناير الماضي.

بهذه النتيجة يتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي البطولة، منتظرًا ما ستسفر عنه قرعة دور الـ18 التي ستقام اليوم السبت.

وفي الشوط الثاني أهدر دافيد ميلر ركلة جزاء لفريق هال سيتي في الدقيقة 51 من عمر المباراة لتنتهي المباراة بفوز مستحق لنادي تشيلسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

كما تأهل ليستر سيتي إلى الدور نفسه عقب الفوز الصعب الذي حققه على ضيفه شيفيلد يونايتد 1-0، بهدف سجله هداف الفريق جيمي فاردي في الدقيقة 66.







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