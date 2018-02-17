بالفيديو.. شاهد سحر وجمال البادية قبل أكثر من 50 عامًا

بالفيديو.. شاهد سحر وجمال البادية قبل أكثر من 50 عامًا

2018/02/17
الساعة 12:22 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول جمال وسحر البادية في المملكة قبل عشرات السنين، حيث البساطة والهدوء وراحة البال.

ونشر حساب “ذاكرة الماضي الجميل” عبر “تويتر” مقطع فيديو يوثق بعض مظاهر حياة البادية في المملكة عام 1966.

وظهر خلال المقطع راعٍ يقوم برعي أغنامه في الصحراء وبجانبه خيمة نُصبت أيضًا في الصحراء، كما كشف المقطع عن بعض الحرف التي كانت تقوم بها النساء في تلك الفترة، ومنها غزل صوف الأغنام وصناعة الشاي على نار الجمر.

 




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