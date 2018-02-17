بالفيديو.. #صوت_المطر.. زخات حانية تثير الأشجان وتلهب العاطفة

المواطن - الرياض

تشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة حالة مطرية، جعلها الله سُقيا خير وبركة وعَمّ بنفعها البلاد والعباد.

وتفاعل المغردون مع الأمطار بتدشين وسم “صوت المطر”، حيث انهالت الدعوات بأن يعم النفع بهذه الأمطار.

ومع هطول الأمطار لاسيما في ساعات المساء وظلمة الليل، تُثار الأشجان ويبدأ الحنين والذكريات خاصة لدى الحالمين مرهفي الإحساس.

وعلَّقت المغردة السامية على الهاشتاق بقولها “ما فيه شيء ينعش الروح أكثر من صوت المطر”.

وقالت أخرى “الله يكثر من الأيام اللي يحلّيها صوت المطر”.

وقالت مغردة من أهل المدينة المنورة تعليقًا على أمطار المدينة: “وأمطرت فاتنة كل المدن”.

وكتب صالح المالكي: “صوت المطر شيء لا يوصف، والفيديو أجمل وصف لكم مع تحياتي للجميع”.

#صوت_المطر شي لا يوصف

والفديو اجمل وصف الكم مع تحياتي للجميع#صالح_المالكي pic.twitter.com/73BKdPNXJv — صالح المالكي (@Saleh_Almaalki) February 17, 2018







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