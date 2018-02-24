بالفيديو.. عصابة تهشم زجاج السيارات وتسرق محتوياتها بمكة المكرمة

المواطن _ عبدالرحمن المحمادي _ مكة

وثَّق مقطع فيديو متداول قيام عصابة بتهشيم زجاج السيارات وسرقة محتوياتها، دون خوف أو رادع، وسط مطالبات بالقبض عليهم ومحاسبتهم.

وقال نايف الحربي لـ”المواطن”: إنه تعرض لسرقة سيارته، مغرب يوم أمس الجمعة في حي الشوقية بمكة عند دخوله لصلاة المغرب.

وأضاف أنه عند خروجه اكتشف تكسير بعض محتويات السيارة والأدراج، وتم إبلاغ الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم.

وطالب العديد من الأهالي بالقبض على الجناة، وتكثيف النقاط الأمنية لكي يتم القبض عليهم خاصة في أحياء الشوقية والإسكان والرصيفة وسط تذمر العديد من المواطنين من السرقات.







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