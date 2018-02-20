بالفيديو .. عمالة سائبة تذبح الأغنام وسط القمامة في الرياض

المواطن - مؤيد معافا - تصوير : عيد خليل - الرياض:

وثَّقت مجموعة من الصور المتداولة قيام عدد من المقاصب بذبح الأغنام بالمخالفة للأنظمة، في سوق الأغنام بحي النسيم في مدينة الرياض.

وبيَّنت الصور أن المقاصب تقع في مكان شبه مهجور بوجود عدد من سطول القمامة بشكل غير لائق وكثرة الأتربة والأحجار المتراكمة بعضها فوق بعض، وذلك للتخفي من الجهات الرقابية.

ويقوم على هذه المقاصب عددٌ من العمالة السائبة الذين لا يراعون الأنظمة ولا القوانين التي تتيح لهم ممارسة هذا العمل، وبتالي يقومون بذبح الأغنام وسلخها بطرق خطيرة دون وجود أي اشتراطات صحية، مما يهدد صحة المستهلك ويؤدي لانتشار الحشرات والروائح المنتنة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :