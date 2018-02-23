بالفيديو.. فيلانويفا يخرج من مباراة الاتحاد والشباب مُصابًا

المواطن - محمد سمعه

تعرَّض اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، نجم نادي الاتحاد، للإصابة خلال مباراة الشباب في إطار لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات MBC PRO SPORTS على تويتر فيديو إصابة فيلانويفا في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول من المباراة؛ حيث خرج وحل بدلًا منه اللاعب عمار النجار.

يُذكر أن الاتحاد متقدم بثلاثية دون رد على نادي الشباب في مباراة مقامة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

كما أن الاتحاد تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الملك بعد فوزه على الاتفاق بثنائية مقابل هدف في دور الـ16، بينما تأهل نادي الشباب بعد فوزه على الخليج بثلاثية مقابل هدف.

وكانت مباراة الاتحاد والشباب شهدت حضور نجم العميد السابق محمد نور رفقة نواف المقيرن رئيس الاتحاد القادم.







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