بالفيديو.. كيف تصرَّف أحد المشجعين بعد فوزه بسيارة من هيئة الرياضة؟

المواطن - محمد سمعه

نال أحد المشجعين في مباراة الاتحاد والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيارة كهدية مقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس عبر تويتر فيديو لأحد المشجعين وهو يتسلم مفتاح سيارته الجديدة كهدية من هيئة الرياضة أثناء استراحة مباراة الاتحاد والشباب، وأعرب المشجع مازن عن سعادته البالغة بالقفز فرحًا بعد تسلمه جائزته.

ويُذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت أعلنت في وقت سابق عن تقديم سيارتين كهدية لتشجيع الجماهير على حضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين حتى نهاية الموسم الحالي.

وكانت بداية إعطاء جوائز السيارات للفائزين من مباراة الاتفاق والقادسية التي أقيمت أمس الأول في إطار لقاءات الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

فرحة مميزة من مشجع كسب سيارة مقدمة من الهيئة العامة للرياضة#الاتحاد_الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/GPYciz7hpo — دوري بلس (@dawriplusksa) February 23, 2018







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