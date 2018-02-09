بالفيديو.. لقطات حية للعملية العسكرية ضد الإرهاب بسيناء

المواطن - القاهرة

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، لقطات حية من العملية العسكرية الشاملة التي يتم تنفيذها في سيناء ضد البؤر الإرهابية.

وبث التلفزيون المصري لقطات حية من العملية التي تشارك فيها القوات المسلحة المصرية تحت مسمى سيناء 2018.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان له: إنه استمرارًا لجهود قوات إنفاذ القانون قامت عناصر من القوات الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء.

كما تقوم عناصر من القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية.

وتشدد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، وكذا تشديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحي.

وتقوم عناصر مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية في شتى أنحاء الجمهورية.







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