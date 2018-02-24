بالفيديو والصور.. أطول برج في العالم تتضح معالمه في جدة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف تقرير إعلامي دولي عن التطورات المتلاحقة لمراحل تشييد وبناء برج جدة، الذي من المتوقع أن يكون أطول ناطحة سحاب على مستوى العالم، حيث من المقرر أن يكسر الرقم القياسي عند انتهاء العمل فيه خلال العام المقبل.

برج جدة يصل طابقه الـ66

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، التي تابعت على مدار الأشهر الماضية مراحل تطور البرج في جدة، فإنه -مع بداية فبراير الجاري- وصل إلى الطابق رقم 66، وعند اكتماله سيصل طول برج جدة إلى 1000 متر “كيلو متر”، ليتجاوز بذلك الأرقام القياسية لأطول ناطحة سحاب في العالم.

ومن المقرر أن يتجاوز برج جدة حاجز 170 طابقًا، وهو الرقم القياسي المُسجل باسم برج خليفة كأعلى مبنى في العالم، كما أنه سيضم فنادق وشققًا ومكاتب خاصة، بالإضافة إلى ساحة عرض كبيرة تشبه الحديقة الجوية.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقطع فيديو يُظهر مراحل تطور البناء بشكل واضح منذ البدء في العمل خلال مارس 2014، حيث يظهر الطوابق المتتالية والرافعات الضخمة، واعتبارًا من فبراير الجاري، وضع المهندسون أساس الطابق رقم 66.

وأوضحت أن برج جدة الذي عانى من بعض القضايا المتعلقة بالتمويل والجدول الزمني، قد بات في الوقت الحالي على الطريق الصحيح لإتمام الإنجاز، الذي تم اقتراحه لأول مرة عام 2008.

وقال منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية خلال حواره مع شبكة “CNN” الأميركية: “اعتبارًا من عام 2020، سنبدأ رؤية الأشياء: سترى البرج، سترى مركز التسوق، سترى العديد من المشاريع الأخرى”.

برج جدة تحفة معمارية يصعب معها بناء ناطحات سحاب جديدة

وقبل شهر، سلطت شبكة CNN الأميركية الضوء على عملية تنفيذ مشروع بناء أطول ناطحة سحاب في العالم، التي تحتضنها مدينة جدة المطلة على سواحل البحر الأحمر بشكل رئيسي، حيث من المتوقع أن يكتمل بناء ناطحة السحاب خلال عام 2020.



وقال منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، خلال تصريحات أبرزتها الشبكة الأميركية، إنه “بهذه الصفقة، سوف نصل إلى مستويات جديدة، لم يسبق لها مثيل من الارتفاعات في التطوير العقاري، وسوف نحقق هدف الشركة المتمثل في إنشاء مركز حضري عالمي الطراز يقدم نمط حياة متطورًا، ويكون معلمًا إبداعيًا جديدًا قادرًا على أن يجذب الناس من جميع مناحي المجتمع بخدمات شاملة واستخدامات عديدة”.

وفي حديثها عن القدرات الفنية اللازمة لبناء البرج، الذي يقام في مواجهة سواحل البحر الأحمر، قالت الشبكة الأميركية: إن سانغ داي كيم، مدير مجلس المباني الشاهقة أكد لصحيفة “كونستركشن ويكلي” الأسبوعية الإماراتية، إمكانية بناء تلك النوعية المتطورة من الأبراج بإمكانيات عالية الجودة، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لبناء البرج الذي يصل طوله إلى كيلو متر وربما اثنين.



وجاء ذلك ردًّا على بعض الادعاءات التي تتناول صعوبة إتمام البرج، الذي انطلق منه أكثر من 25 طابقًا بشكل فعلي، حيث حاول بعض الفنيين زعم أن التصميم الخاص ببرج المملكة في جدة قد لا يتناسب مع طابع الرياح وحركة دورانها بشكل رئيسي في هذه المنطقة؛ الأمر الذي تم نفيه بواسطة المسؤولين الفنيين عن مثل هذه العقارات.







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