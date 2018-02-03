بالقوة الجبرية.. ضبط مفحط دومة الجندل وحجز مركبته

المواطن - الجوف

ضبطت شرطة منطقة الجوف ممثلة في دوريات مرور دومة الجندل مفحطًا بالقوة الجبرية؛ حيث عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن دوريات مرور محافظة دومة الجندل أوقفت أحد المفحطين بالقوة الجبرية؛ حيث كان يمارس التفحيط بمركبة لا تحمل لوحات، ورفض الوقوف معرضًا نفسه ومستخدمي الطريق للخطر.

وأضاف النومس أنه تم حجز المركبة؛ تمهيدًا لعرضه على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقه.

وأكد مرور الجوف أنه سيتدخل بشكل فوري وحازم؛ حفاظًا على أرواح مستخدمي الطرق، محذرًا من تجاوز الأنظمة المرورية، متمنيًا السلامة للجميع.







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