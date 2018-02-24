بدر الراجحي: كيكة الاستثمار بالتجزئة ستتغير والسبب!

المواطن- الرياض

رأى رجل الأعمال، بدر بن محمد الراجحي، أن قطاع التجزئة مقبل على سعودة قوية.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن لهذا السبب ستتغير ما وصفها بـ”كيكة” الاستثمار بالتجزئة، موضحًا أن من هو ضعيف ومتستر سيخرج من السوق.

وتابع في تغريدة آخرى: “غالب العمالة غير السعودية في قطاع التجزئة لا تحمل مهارة فنية؛ لذلك هي أسرع وأسهل طريقة للتوطين”.

وفي وقتٍ سابقٍ، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها لن تتراجع عن أيٍّ من قراراتها بتوطين الوظائف والمهن في القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة، أنها ماضية في تطبيق قرارات التوطين وفق الخطط الزمنية التي وضعتها.

وقالت وزارة العمل: إن قرارات التوطين تأتي لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع الخاص.







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