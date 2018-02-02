بعد تسوية الريتز كارلتون.. الوليد بن طلال على رأس عمله

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّدت شركة المملكة القابضة، عودة الأمير الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري، أنَّ “مجلس إدارتها يتقدم بفائق الترحيب برئيس المجلس الأمير الوليد بن طلال”.

وبيّن الرئيس التنفيذي للشركة طلال الميمان أنّه “يسرّنا عودة الأمير الوليد لمواصلة مهامه”، موجّهًا الشكر إلى الأمير ومجلس الإدارة، على الثقة التي وضعوها في الفريق الإداري للشركة، التي مكّنت الشركة من الوفاء بالتزاماتها، لإيجاد قيمة مضافة من خلال استراتيجية الشركة الاستثمارية.

وعبر الميمان عن فخره بـ”شركاء يواصلون دعمنا في تحقيق أهدافنا الاستثمارية وعوائدنا القوية لمساهمي شركة المملكة القابضة، مع الأداء الرائع والدعم الثابت من فريقنا التنفيذي وموظفي الشركة خلال هذه الفترة”.

وأكّد الميمان مساهمة “المملكة القابضة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لخلق بيئة قوية لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى العالمي والمحلي”.

يذكر أنَّ النيابة العامة، أفرجت عن الأمير الوليد بن طلال من فندق الريتز كارلتون حيث كان محتجزًا، السبت الماضي، عقب إنهاء إجراءات التسوية معه، في التهم المنسوبة إليه في إطار عمل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي أنشئت بقرار ملكي، وترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.







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