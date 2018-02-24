بعد #تعليق_الدراسه في بعض المناطق.. الحصيني: الحالة الممطرة انتهت

المواطن- الرياض

أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة انتهت على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتعجب الحصيني، في تغريدات له عبر حسابه بموقع “تويتر”، من قرار تعليق الدراسة في هذه المناطق، مضيفًا أنه حتى المنطقة الشرقية لا تستحق تعليق الدراسة فيها.

وتابع الحصيني أن فرصة الأمطار لا زالت قائمة حتى يوم غد الأحد على منطقة الرياض والشرقية وشرق الطائف ومعظم الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على أجزاء منها مع حبات برد.

وأوضح أن يرافق ذلك انخفاض في درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر.







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