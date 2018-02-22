بعد 11 يوماً من البحث.. انتشال جثمان مواطن من البحر بالخفجي

المواطن – واس

انتشلت فرق حرس الحدود بالمنطقة الشرقية جثمان مواطن بعد ورود بلاغ بفقدانه في المنطقة، ومباشرة عمليات البحث.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع الخفجي تمكنت مساء أمس من العثور على جثمان مواطن وانتشاله من مسافة تبعد (600م) عن الشاطئ، إثر تلقي غرفة القيادة والسيطرة بلاغاً يفيد بفقد أحد الأشخاص المصرح لهم بالتنزه على الشاطئ بالقرب من مركز منيفة بقطاع الخفجي يوم السبت الموافق 24/ 5/ 1439ه‍.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ، تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والزوارق المطاطية بحرس الحدود بعمليات البحث بمشاركة طيران الأمن والمتطوعين، التي استمرت لمدة (11) يوماً نتج عنها العثور على جثمان المفقود وانتشاله وتسليمه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية”.

ودعا المتحدث الإعلامي جميع الصيادين والمتنزهين باستخدام وسائل السلامة واتباع تعليمات حرس الحدود، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (994) لطلب المساعدة.







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