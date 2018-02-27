بلدية أحد رفيدة تتجاوب مع “المواطن” وتبدأ رصف جزيرة طريق لزمة الوسطية

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

تجاوبت بلدية أحد رفيدة مع ما نشرته “المواطن” بخصوص طلب ترصيف الجزيرة الوسطية لطريق لزمة وإعادة السفلتة بما فيها التقاطعات.

وبدأت بلدية أحد رفيدة يوم أمس الاثنين في العمل على المشروع، فيما قدم المواطنون شكرهم لرئيس بلدية أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي؛ لتلبيته مطالبهم وتوجيه المسؤولين بالبلدية وحثهم على العمل بالمشاريع المتعثرة والمنسية منذ عهد الإدارات السابقة.

ومر على بعض المشروعات المنسية أكثر من 20 عامًا إلى أن تم بدء العمل عليها منذ تعيين الوادعي رئيسًا للبلدية، حيث يشرف شخصيًّا عليها.







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