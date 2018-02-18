بنات_السعوديه_الاكثر_جمالا يتصدر تويتر

المواطن - سعد البحيري

تصدر هاشتاق “#بنات_السعودية_الأكثر_جمالاً” الترند السعودي خلال ساعات قليلة من إطلاقه.

وتسارع المغردون في التعليق على هذا الوسم الذي حظي بمشاركة واسعة من كل الفئات.

وعبر المغردون عن قناعتهم أن جمال الروح هو الكنز الذي يجب أن تحافظ عليه كل فتاة.

وشدد المغردون على أن الفتاة السعودية تتميز بالعفة والطهارة وتتمسك بتعاليم دينها لترضي الله قبل كل شيء.

وأكد المغردون أن أجمل النساء هي من أخفت مفاتنها خوفاً من ربها ولم تبحث عن شهرة زائفة.

وقال المغردون إن الجمال الحقيقي للفتاة هو حشمتها ودينها ورزانتها.

وأشار المغردون إلى أن البعض يصف غير السعوديات بالجمال لأنها تظهر مفاتنها وتخرج على الناس بكامل زينتها، أما الفتاة السعودية فهي متحجبة زاد جمالها الحجاب والستر.







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