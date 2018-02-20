تأكيدًا لانفراد “المواطن”.. هنا أسماء المستشفيات بعد تغييرها

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

صادق المجلس الصحي السعودي على ما انفردت به “المواطن” حول إصدار الجهات المعنية الموافقة على تعديل أسماء عدة مستشفيات كبرى في المملكة بالمنطقة الوسطى والشرقية والغربية.

وأعلن المجلس ضمن قراراته أنه بعد الاطلاع على المقترح المُعد من الأمانة العامة بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية في اجتماعها الثالث والأربعين المنعقد بتاريخ 13/ 8/ 1438هـ.

وأضاف القرار أنه بعد مناقشة الموضوع من قبل أعضاء المجلس في الاجتماع (الثمانين) المنعقد بتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.

يقرر ما يلي:

أن يتم تسمية المدن الطبية بأسماء الشخصيات الاعتبارية على ألا يتم تسمية المستشفيات ضمن تلك المدن بأسماء الشخصيات الاعتبارية، ويكون على النحو الآتي:

– أن يتم تسمية المدن والمستشفيات التابعة للجامعات بأسماء الجامعات التابعة لها.

– الموافقة على إعادة تسمية المستشفيات حسب الجدول أدناه والرفع بذلك للمقام السامي الكريم.

– الطلب من جامعة الملك سعود مرئياتها فيما يخص مستشفيات الجامعة.

ولفت القرار إلى أنه سيتم تعديل أسماء المستشفيات التالية:

الاسم الحالي مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية (وزارة الصحة- الرياض).

المقترح: مستشفى الأمراض الصدرية

الاسم الحالي مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

المقترح: مستشفى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

الحالي مستشفى الملك فهد العسكري (القوات المسلحة/ جدة).

المقترح: مستشفى الملك سلمان العسكري

الحالي مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل (وزارة الحرس الوطني/ الدمام).

المقترح مستشفى الملك عبدالعزيز

الحالي مستشفى الملك فهد الجامعي/ الخبر (جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل).

المقترح: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الحالي مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

المقترح: مجمع الملك سلمان الطبي العسكري.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :