تجاوباً مع “المواطن”.. أمانة جدة توجه بمتابعة نظافة الكورنيش يومياً

المواطن - وليد الفهمي- جدة

عقبت أمانة محافظة جدة على ما نشر في صحيفة “المواطن” بعنوان “بالفيديو… النفايات تُشوّه جمال الواجهة البحرية في جدة ” والذي نشر بتاريخ 2018/01/17 ، حيث تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر النفايات والقمامة ملقاة على شاطئ الواجهة البحرية في جدة؛ ما تسبب في تشويه المنظر الجمالي للواجهة، واستياء المتنزهين والزائرين من هذه السلوكيات الخاطئة من بعض مرتادي الواجهة البحرية.

وأكدت أمانة محافظة جدة في تعقيبها بأنه تم تنظيف الموقع بالكامل وتوجيه مدير عقد الصيانة بمنطقة الشاطئ والكورنيش بالمتابعة اليومية على الفترتين الصباحية والمسائية.

وشكرت الأمانة صحيفة “المواطن” على مساهمتها في تحسين الخدمات البلدية، مشيرة إلى أنها حريصة على تطوير الخدمات للسكان وزوار محافظة جدة .

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