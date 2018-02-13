تحذير عاجل من الإنذار المبكر لأهالي الدوادمي

المواطن- الرياض

حذر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة وغبار على الرياض، وتحديدًا الدوادمي والمناطق المحيطة بها.

وأكد الإنذار المبكر أن الحالة ستنتهي يوم غد الأربعاء في تمام الثالثة صباحًا، حيث تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 1 كم أو شبه انعدام.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على المناطق الشمالية والغربية، تصحب برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض الملموس على وسط وشرق المملكة، يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 2 كم، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة.







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