تحذير عاجل من الإنذار المبكر لأهالي الشمالية

المواطن- الشمالية

حذَّر الإنذار المبكر من حالة ضبابية على منطقة الحدود الشمالية تشمل محافظة عرعر والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي وقت سابق، توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس، حالة ماطرة تؤثر على أجزاء واسعة من مناطق المملكة الليلة، تشمل الحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل والقصيم، كذلك مكة المكرمة والباحة وعسير فيما بعد، بالإضافة إلى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية تمتد حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أن الحالة ستكون في مجملها من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على منطقة الرياض والشرقية، واحتمال تساقط البَرَد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ومن المتوقع جريان السيول على بعض محافظات الرياض والشرقية، وقد تتأثر بها دول الخليج.







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