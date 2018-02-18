تحذير من خطر مشروبات الطاقة على الأطفال والمراهقين

المواطن - متابعة

حذرت دراسة طبية أمريكية حديثة من خطر الإفراط في تناول الأطفال والمراهقين لمشروبات الطاقة لتأثير ذلك بشكل خطير على صحة القلب والجهازين الهضمي والعصبي.

وطالب الباحثون المشرفون على الدراسة بعدم إعطاء مثل هذه المنتجات للأطفال لما يوجد بها من مخاطر صحية عالية.

وقال الدكتور جون هيجينز، أستاذ بكلية الطب بجامعة تكساس الأمريكية: إن الأطفال والمراهقين معرضون بشكل خاص لخطر مضاعفات مشروبات الطاقة، لصغر حجم أجسامهم، واستخدامهم الكثيف والمتكرر لها، وحذرت المجموعة البحثية من أن المستويات المفرطة من الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة قد تؤثر سلباً على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والهضمي والكلوي.







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