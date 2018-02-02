تحقيق 3 ساعات يضع حفيد مؤسس الإخوان في السجن بتهمة الاغتصاب

المواطن- متابعة

وجَّهت نيابة باريس، اليوم الجمعة، تهمة الاغتصاب رسميًّا ووضع حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية طارق رمضان، ليتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.

ومثل طارق رمضان 55 عامًا، أمام قاضي تحقيق بعد أن تم توقيفه يوم الأربعاء الماضي، ووضعه رهن الاحتجاز، في إطار تحقيق أولي معه في اتهامات بالاغتصاب والعنف المتعمد.

وبعد تمديد مدة احتجازه صباح أمس الخميس، تمت مواجهته لأكثر من ثلاث ساعات مع مقدمة الشكوى الأولى، إلا أنه أنكر كل هذه الوقائع ورفض التوقيع على المحضر.

ويواجه طارق رمضان الذي يحمل الجنسية السويسرية قضيتين تتعلقان بالاغتصاب الجنسي، إحداهما مرفوعة من سيدة تدعى هند عياري، التي اتهمته باغتصابها عام 2010 عندما قدمت إليه لأخذ مشورة دينية منه.

والدعوى الثانية أقامتها امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، فضلت عدم الكشف عن هويتها، واتهمته بالاعتداء الجنسي عليها عام 2009.







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