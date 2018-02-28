تحميل صاروخي.. هواوي تعلن عن أول رقاقة 5G

المواطن- متابعة

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن أول رقاقة “5 جي” للهواتف الذكية.

وبحسب موقع “بيزن إنسايدر”، قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، خلال المؤتمر العالمي السنوي للجوال المنعقد في برشلونة: إن الرقاقة المسماة “بالونغ 05 جي 01” ستكون قادرة على تحميل بيانات بحجم 2.3 جيجا بيت في الثانية، مشيرًا إلى أن هذه السرعة تتجاوز سرعة “4 جي”.

وأضاف أن “قدرة 5 جي على نقل البيانات ستكون أسرع من 10 إلى 100 مرة مقارنة مع 4 جي”.

وذكر أن هذه الرقاقة ستكون مناسبة جدًّا لإجراء اتصالات الفيديو عبر الهواتف الذكية، مضيفًا “أنها ستكون أكثر سرعة وأمنًا”.







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